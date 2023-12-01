Лишь четверть украинских беженцев в Чехии хочет вернуться домой

Нижняя палата чешского парламента утвердила программу поддержки тех украинских беженцев, которые хотели бы вернуться на родину, сообщило Чешское радио.

Правительство Чехии компенсирует часть расходов, связанных с переездом. Точная сумма будет установлена дополнительным постановлением кабмина.

Отмечается, что воспользоваться такой мерой поддержки можно будет только один раз. Если же в дальнейшем гражданин Украины захочет вернуться в Чехию по долгосрочному разрешению на пребывание, ему придется вернуть половину выделенной ранее суммы.

Согласно последнему опросу, проведенному среди украинских беженцев, лишь четверть из них хочет вернуться домой. Год назад число желающих вернуться составляло треть от уехавших.