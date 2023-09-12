«Лишают жизни с особым изощрением»: психолог рассказала, кто мог кровожадно обезглавить двух людей в Москве

Два жестоких убийства произошли в Москве: один обезглавленный труп обнаружили в «Парке Дружбы» и второй — в многоквартирном доме неподалеку от парка и тоже без головы. На обоих телах обнаружены следы ножевых ранений.

Психолог Гуля Галеева, в прошлом сотрудник отделения острой психиатрии, рассмотрела эту ситуацию.

«Убийство совершено с особой жестокостью. Сложно сказать, был ли это маньяк, но можно выделить несколько факторов и мотиваций, которые приводят к такой крайней форме насилия», — рассказала Галеева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, к такому поведению склонны люди, страдающие от психических расстройств. Она перечислила черты маньяков и убийц, к которым нужно присматриваться в окружающих.

«Они испытывают повышенное желание применять насилие, причинять боль и контролировать других людей. Часто у них отсутствует эмпатия, они лишают своих жертв жизни с особым изощрением», — пояснила собеседница.

Также психолог отметила, что осень — это период обострения психологических заболеваний. Она привела и другие аспекты, которые могут объяснить поведение убийцы.

«Существует эмоциональный фактор. Например, неконтролируемая ярость, зависть месть или ревность. Люди, которые не умеют справляться с эмоциями, тоже склонны к убийству», — рассказала Галеева.

Эксперт добавила, что ученые и криминалисты до сих пор не знают, какие именно люди становятся убийцами. Причин может быть множество: органические поражения головного мозга, генетическая предрасположенность, условия среды и даже социально-экономические проблемы.

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