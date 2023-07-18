«Лишили человеческих черт»: СК попытается спасти судьбу девочки-маугли, живущей в гараже

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе ведомства по Краснодарскому краю Андрею Маслову докладывать о ходе разбирательства по делу об опеке над пятилетней девочкой, которая вынуждена жить в гаражах и питаться на помойке, пока отец пропивает ее пособие, сообщает «КП-Кубань».

Мать девочки всю жизнь вела образ жизни антисоциальной алкоголички. После ее смерти в 31 год воспитанием девочки занялся последний сожитель женщины. По словам соседей, мужчина имеет большой стаж зависимости, в том числе и от наркотических веществ.

Девочка долгое время была вынуждена жить с ним в совершенно диких условиях. Так, в четыре года она весила около десяти килограмм, не умела пользоваться туалетом и разговаривать. В таком состоянии ее застала двоюродная сестра матери, которая забрала ребенка и занялась ее обучением и воспитанием. Однако через год мужчина, вероятно, ради пособий стал судиться с ней, а ребенок отправился в детский дом.

«У нас за эти самые пособия многие матери не отдают своих детей родным папам. А после развода детьми вообще не занимаются. Просто пособия получают»; «Это абсолютно ужасная история, очень жалко ребенка, которого из безразличия и корысти лишили человеческих черт»; «После этой новости хочется помыться, чтобы как-то избавить себя от боли осознания всего этого», — с грустью отметили россияне.

Ранее сообщалось, что отсутствие солнечного тепла привело к росту заболеваемости среди детей в Подмосковье.