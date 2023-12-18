«Лишили девственности»: Зацепин из «Фабрики звезд» откровенно рассказал о проекте и личной жизни

Один из самых ярких участников вокального шоу рассказал про личную жизнь, творчество и ключевые события после проекта.

41-летний Антон Зацепин запомнился зрителям «Фабрики звезд-4» своей харизмой и, конечно, хитом «Ниже ростом только Губин». Сейчас он с теплом вспоминает проект и уверен, что россияне раскупили бы все билеты, если бы легендарные «фабриканты» устраивали гастроли. Однако пока передачу оживляли лишь раз в честь ее 20-летия. В 2024 году ожидается, что все снова вернут на экраны, но в новом формате.

В беседе с изданием «Утро.ру» Зацепин признался, что повторный запуск «Фабрики звезд» может провалиться. По его словам, такая идея уже себя изжила, да и он не вернулся бы в современную программу, по крайней мере, в образе участника. Зацепин отметил, что попробовал бы себя как наставник.

При этом он помнит, что многие восходящие артисты на проекте не могли найти времени на личную жизнь и близость. Часто им приходилось крутить романы прямо на работе. Зацепин и вовсе женился сразу после проекта.

«Правда, через два месяца сбежал от жены. Но это все от нехватки выброса мужской энергии в «фабричном» доме», — объяснил певец.

При этом Зацепин был женат трижды, а во втором браке у него родилась дочь. Сейчас его супругой является ведущая Елена Вербицкая. О ребенке пара думает, но не переходит к активным действиям. Исполнитель поддерживает контакт с дочерью-подростком и по-отцовски волнуется за ее целомудренность.

«У меня самого первый секс случился в 16 лет. Была девушка, с которой мы друг друга полюбили и лишили девственности», — признался Зацепин.

По словам артиста, его бывшие супруги ему не надоедают, а он исправно платит алименты и выполняет отцовские обязанности. Он не исключил, что заведет наследника с третьей женой, с которой у них полная идиллия.