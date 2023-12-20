Лишние калории и усиление аппетита: нарколог объяснил, почему алкоголь приводит к набору веса

Большие дозы алкоголя, которые многие люди выпивают во время праздничных застолий, ведут к перееданию и набору лишнего веса, предупредил главный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. Слова специалиста приводит пресс-служба ведомства.

Прием алкоголя усиливает аппетит, поэтому даже если человек не голоден, он все равно съест больше обычного, если будет запивать еду спиртным, пояснил Холдин. Кроме того, такие напитки являются источником лишних калорий и не содержат питательных веществ.

Для того, чтобы не переедать за новогодним столом и в последующие праздничные дни, то стоит либо отдать предпочтение слабоалкогольным напиткам в небольшом количестве, либо вовсе отказаться от спиртного, посоветовал нарколог.

«Тогда и контролировать аппетит будет проще, а алкоголь не добавит «пустых» калорий», — подчеркнул специалист.

Ранее Холдин рассказал, почему нельзя сочетать банные процедуры с алкоголем.