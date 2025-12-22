Лишняя деталь в фарше: россиянка нашла в купленных пельменях нитку

В Адыгее произошел неприятный инцидент, который привлек внимание к качеству продуктовой продукции. Местная жительница была вынуждена отказаться от ужина после того, как обнаружила в купленных пельменях посторонний предмет. Соответствующая информация была распространена в Telegram-каналах.

По данным источников, россиянка приобрела в магазине полуфабрикаты торговой марки «Агрокомплекс». В процессе приготовления она заметила в одном из пельменей нитку, после чего трапеза была немедленно прекращена.

В «Агрокомплексе» заявили, что подобная ситуация является единичным случаем и не отражает общий уровень контроля качества на предприятии.

По версии специалистов компании, нитка могла случайно попасть в фарш из мешков, в которых хранятся сыпучие ингредиенты, такие как мука, соль или сушеный лук. Процесс вскрытия этих упаковок на производстве осуществляется вручную, и именно на этом этапе мог произойти сбой.

В компании подчеркнули, что проводят внутреннее расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Все сотрудники, причастные к данному инциденту, будут привлечены к ответственности в соответствии с внутренними регламентами предприятия.