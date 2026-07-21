Лисички с доставкой и культурной программой: в Подмосковье бум на грибные туры

В Московском регионе резко вырос интерес к грибным турам. По данным сервиса «Авито Услуги», в первой половине июля спрос на их организацию увеличился в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а число предложений — на 28 процентов, передает Агенство городских новостей «Москва».