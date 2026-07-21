Лисички с доставкой и культурной программой: в Подмосковье бум на грибные туры
В Московской области спрос на организацию грибных туров вырос в 1,5 раза
В Московском регионе резко вырос интерес к грибным турам. По данным сервиса «Авито Услуги», в первой половине июля спрос на их организацию увеличился в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а число предложений — на 28 процентов, передает Агенство городских новостей «Москва».
Базовая стоимость стартует от ₽2 тыс., но многие программы включают более широкий набор услуг: трансфер к месту сбора, помощь в определении съедобных и ядовитых грибов, сортировку и очистку добычи. В ряде случаев предлагают групповые туры с проживанием, питанием и культурной программой. Самыми востребованными в июле стали походы за лисичками и белыми грибами.