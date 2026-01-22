Лисий «Дом-2» в Химках: разборки рыжей пары под окнами ЖК подняли на уши целый микрорайон

Шумные ночные сцены, больше напоминающие эпизод из документального фильма о дикой природе, потрясли жителей ЖК «Новогорск Парк» в Химках, пишет REGIONS . Нарушительницы тишины одновременно и восхитили, и возмутили неспящих.

Во дворе комплекса парочка лис устроила громкое выяснение отношений, сопровождаемое пронзительными криками, которые многие горожане услышали впервые. Видеозапись события, быстро распространившаяся в соцсетях, запечатлела драматичную сцену деления территории и эмоциональный комментарий очевидца, восхищенного близостью к диким животным.

«Они такие красивые! Не-не, они играют, они не бешеные. Они очень красивые», — комментирует поведение лис автор ролика.

Однако ночные вопли и дележку территории лис оценили не все. Многие вспомнили, что животные и правда могут переносить бешенство и призвали к осторожности.

Как пояснила начальник научного отдела национального парка «Лосиный остров» Карина Фоменко, подобное поведение имеет четкие причины и закономерности. Зимой лисы активнее приближаются к жилым районам в поисках пропитания, что обостряет конкуренцию и территориальные конфликты. Резкие звуки, которые можно принять за агрессию или боль, чаще всего являются способом коммуникации, предупреждением конкурентам или выражением стресса.

Эксперт подчеркивает важные правила безопасности при таких встречах. Несмотря на внешнюю привлекательность, лисы остаются дикими животными и потенциальными переносчиками заболеваний. Категорически не рекомендуется пытаться их кормить, приближаться или вступать в контакт. Микрорайон Новогорск, граничащий с лесом, регулярно становится местом таких визитов, что требует от жителей не романтического, а осознанного и осторожного подхода к соседству с дикой фауной. В случае частых или тревожных появлений животных следует сообщать в специализированные службы.

