«Эй, выходи оттуда, брат»: в Домодедове курьер обнаружил в варежке пушистого беженца

REGIONS: в Домодедове курьер нашел в варежке трясущуюся от холода мышь
Фото: [istockphoto.com/Andyworks]
Незапланированная пауза в рабочем графике курьера из Домодедова обернулась маленькой интернет-сенсацией. Как сообщает REGIONS, во время доставки заказов молодой человек заметил подозрительное шевеление в собственных варежках, висевших на руле электровелосипеда. Причиной оказалась полевая мышь, решившая спастись от сильных морозов в импровизированном теплом убежище.
Курьер, проявив выдержку и чувство юмора, заснял находку на видео, где обратился к грызуну с просьбой освободить место. Ролик моментально разошелся по соцсетям, вызвав волну умиления и шуток.
«Эй, выходи оттуда, брат, мне ехать надо», — говорит на видео доставщик.
Пользователи сравнивали мышку с персонажами мультфильмов, отмечая, что в экстремальные холода дикие животные вынуждены искать тепло вблизи человеческого жилья.
Однако специалисты напоминают, что мелкие грызуны могут искать укрытие не только в перчатках, но и под капотами автомобилей, в сумках или коробках, оставленных на улице, что потенциально создает риски как для техники, так и для здоровья людей.
