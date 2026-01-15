«Эй, выходи оттуда, брат»: в Домодедове курьер обнаружил в варежке пушистого беженца

Незапланированная пауза в рабочем графике курьера из Домодедова обернулась маленькой интернет-сенсацией. Как сообщает REGIONS , во время доставки заказов молодой человек заметил подозрительное шевеление в собственных варежках, висевших на руле электровелосипеда. Причиной оказалась полевая мышь, решившая спастись от сильных морозов в импровизированном теплом убежище.

Курьер, проявив выдержку и чувство юмора, заснял находку на видео, где обратился к грызуну с просьбой освободить место. Ролик моментально разошелся по соцсетям, вызвав волну умиления и шуток.

«Эй, выходи оттуда, брат, мне ехать надо», — говорит на видео доставщик.

Пользователи сравнивали мышку с персонажами мультфильмов, отмечая, что в экстремальные холода дикие животные вынуждены искать тепло вблизи человеческого жилья.

Однако специалисты напоминают, что мелкие грызуны могут искать укрытие не только в перчатках, но и под капотами автомобилей, в сумках или коробках, оставленных на улице, что потенциально создает риски как для техники, так и для здоровья людей.

Ранее сообщалось, что в Минэкологии МО напомнили о болезнях, которые передают лисы. Рекомендации по безопасности прозвучали на фоне случаев прихода лис в подмосковные округа.