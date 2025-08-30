Лисица чудом избежала столкновения с машиной «Формулы-1» на трассе в Зандворте

Пушистая лисица внезапно появилась на знаменитой трассе «Формулы» в нидерландском Зандворте и едва не попала под колеса болида команды «Феррари». Напряженное видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах, на которых ошеломленный комментатор пытается продолжить свою работу, видно, как животное стремительно перебежало полотно трассы буквально за несколько секунд до того, как на этом участке на огромной скорости пронесся гоночный автомобиль, за рулем котором находился пилот Шарль Леклер.

По результатам квалификации на первое место вышел австралиец Оскар Пиастри (McLaren), в то время как Леклер оказался шестым. Второе место занял партнер Пиастри по команде британец Ландо Норрис. Третьим стал действующий чемпион, голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Гонка Гран-при Нидерландов стартует 31 августа в 16:00 мск.

