Медведь напал на грибника недалеко от места проживания мужчины

В Приморском крае недалеко от села медведь напал на мужчину, который собирал грибы, сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

Подробностями самочувствия пострадавшего поделились в Министерстве здравоохранения Приморского края. В телеграм-канале ведомстве сообщили, что 39-летний житель села смог самостоятельно выбраться из леса после нападения хищника. Он обратился за помощью к родным, которые на личном транспорте доставили его в больницу. Медики оценили его состояние как тяжелое.

По информации министерства, инцидент произошел 28 августа. Медики оказали квалифицированную помощь. В пятницу, 29 августа, они оценивают состояние пострадавшего как стабильное. Специалисты выполнили комплекс мер, в том числе провели вакцинацию от бешенства и столбняка. Травматолог контролирует ход лечения. Необходимости перевода в другие больницы нет.

«Врачи Кавалеровской центральной районной больницы продолжают лечение пациента», — указано в сообщении.

По данным ведомства, информация о нападении передана охотоведам. Специалисты установили место, где произошел инцидент. Они разбираются, что могло побудить зверя на агрессию, чтобы принять необходимые меры.

