«Литературная гостиная» конкурса «Созвездие» прошла в Пушкино

«Литературная гостиная» конкурса «Созвездие» прошла в пятницу в Городском округе Пушкинский . Как сообщил канал «Пушкиномедиа», местом проведения мероприятия стал оздоровительный комплекс «Левково».

Мероприятие стало финальным этапом конкурса, в нем приняли участие около ста детей.

«Они выступили с песнями, стихами и собственными сочинениями», - говорится в сообщении канала.

Помимо этого, в рамках мероприятия была организована выставка детских рисунков «Моя страна — моя Россия».