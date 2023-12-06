Литературному объединению Электрогорска исполнилось 20 лет

Литературное объединение «Госьбужье» в Электрогорске знают все, кто любит прозу и поэзию и творческие встречи. Вот уже два десятка лет это сообщество привлекает в свои ряды десятки участников. Юбилей объединения отметили в Доме культуры Электрогорска.

В этот день на сцене ДК развернулось настоящее представление — камерный музыкально-поэтический концерт. А открыл его поэт-песенник, музыкант, исполнитель своих песен Юрий Бодров.

С помощью видеохроники участники вечера погрузились в прошлое и вспомнили тех творческих людей города, которых уже нет рядом. Но память о них живет в их стихах, прозе. И в первую очередь речь идет об основателе и руководителе ЛИТО Михаиле Шарикове.

В качестве подарка гостям организаторы представили песни, написанные на стихи участников «Госьбужье». А поэты литературного объединения прочитали новые произведения, написанные специально к юбилею.