Литературный вечер в честь Дня Русского языка состоялся в Павловском Посаде

День русского языка и Пушкинский день отмечают в России 6 июня. Символично, что оба знаменательных события выпадают на один день, ведь великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, как никто другой, любил русский язык, развивал и усовершенствовал его.

В общественном пространстве Центральной библиотеки Павловского Посада собралось молодое поколение. Участники встречи читали бессмертные произведения Пушкина и декламировали стихотворения собственного сочинения. Ребята вспомнили интересные факты о жизни поэта. Гостям показали снятый по произведению «Евгений Онегин» одноименный художественный фильм. Участники мероприятия погрузились в мир пушкинской прозы, полный любви, преданности и благородства. В завершении встречи каждый получил в подарок памятные наклейки.

Русский язык занял восьмое место в мире по числу носителей и четвертое место по частоте переводов. Статистические данные доказывают, что русский язык существенно влияет на развитие мировой литературы и культуры.