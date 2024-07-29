Лицеисты из Жуковского получили сертификаты о прохождении программы в Китайском лагере

В Китае прошла церемония закрытия летнего образовательного лагеря, в котором принимали участие учащиеся Жуковского лицея № 14 имени М. М. Громова. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

На церемонии закрытия выступали представители разных школ и ВУЗов, принимавших участие в лагере. От лицея выступал Федор Сафронов с речью на английском языке, и организатор поездки Елена Афанасьева с речью на китайском и русском языках. Лицею подарили памятный подарок, а ребятам вручили сертификаты о прохождении программы лагеря.

Администрация лицея поблагодарила за организацию образовательной поездки педагога китайского языка Елену Афанасьеву, Регину Каратыгину за сопровождение и фотохронику путешествия, а также родителей участников поездки за поддержку развития международного сотрудничества.