Лицеисты Павловского Посада попрощались со школой

Этот день стал знаменательным для учеников Лицея №2 имени В.В. Тихонова в Павловском Посаде, которые торжественно отметили окончание учебного года.

Поздравление выпускникам от имени главы городского округа Павловского Посада передал Филипп Ефанов.

В своей речи он особо поблагодарил преподавателей лицея за их преданность и профессионализм. Ефанов подчеркнул, что учителя вкладывают душу в каждого ученика, делятся опытом, направляют и поддерживают их на протяжении всего образовательного пути.

«Последний звонок» — это не только завершение важного этапа в жизни школьников, но и начало нового — впереди экзамены и поступление в высшие учебные заведения. Для преподавателей это день расставания с дорогими сердцу учениками, а для родителей — осознание того, что их дети повзрослели и готовы к самостоятельной жизни.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Филипп Александрович обратился к выпускникам с напутствием: «Дорогие ребята! Пусть вас всегда сопровождает удача! Смело идите к своей мечте, верьте в свои силы. В добрый путь!»

МОУ «Лицей №2» является одним из ведущих образовательных центров Павловского Посада, имеет богатую историю. Его история началась в 1910 году, когда на этом месте было основано реальное училище. После революции 1917 года оно было преобразовано в первую городскую среднюю школу. С 1934 года школа №1 получила статус средней общеобразовательной школы с элементами трудового и политехнического обучения.

Во время Великой Отечественной войны здание школы временно служило базой для военного автодорожного училища. За более чем столетнюю историю здесь получили образование более пяти тысяч человек, среди которых известные ученые, журналисты и деятели культуры.

В период с 1935 по 1945 год в стенах этой школы учился народный артист Вячеслав Васильевич Тихонов, в честь которого в 2016 году был назван лицей.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Сегодня лицей представляет собой современный образовательный комплекс, включающий в себя несколько зданий, три школьных и шесть дошкольных корпусов. Ольга Александровна Боброва является директором образовательного учреждения.

С 2022 года в лицее все 10-е и 11-е классы являются профильными и предпрофессиональными, что позволяет ученикам более глубоко изучать выбранные предметы.

В этом году лицей выпускает два одиннадцатых класса, в которых обучается в общей сложности 41 выпускник. В 11А классе (гуманитарный профиль) 21 выпускник, классный руководитель — Елена Юрьевна Гущина, а в 11Б классе (технологический профиль) — 20 выпускников, классный руководитель — Елена Александровна Юркина.

Выпускники 2025 года — талантливые и креативные личности, обладающие яркими способностями и достижениями в различных областях: от олимпиад и конкурсов до спортивных соревнований.