Эволюция не остановилась: как объяснить устойчивость к ВИЧ, светлую кожу и рыжеволосых

Человеческая эволюция не замедлилась, как считалось ранее, а просто оставалась незаметной, пишет Live Science со ссылкой на крупное генетическое исследование из Гарварда.

Ученые из Гарвардского университета проанализировали около 16 000 древних и современных геномов жителей Западной Евразии и обнаружили изменения почти в 500 генах за последние 10 000 лет. Эти изменения затронули как внешность, так и восприимчивость к болезням.

В частности, естественный отбор способствовал распространению светлой кожи и рыжих волос, а также повысил устойчивость к ВИЧ и проказе. Одновременно снизилась вероятность мужского облысения и ревматоидного артрита.

«Эволюция не замедлилась — мы просто не могли зафиксировать момент, когда изменения перестали настолько разительно выделяться», — отметил автор исследования Али Акбари из Гарварда.

По мнению ученых, светлая кожа могла закрепиться из-за необходимости вырабатывать больше витамина D в условиях нехватки солнца. А вот рост числа рыжеволосых объяснить сложнее — возможно, это побочный эффект других полезных генетических изменений.

Исследование также показало, что одни и те же гены могли усиливаться или ослабевать в разные периоды — в зависимости от среды, питания и распространения болезней.