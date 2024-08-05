Лицей имени Героя РФ Волошиной в Наро-Фоминском г.о. готов к учебному году

Заместитель Главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина встретилась с коллективом лицея имени Героя России Веры Волошиной, чтобы в первую очередь обсудить подготовку к новому учебному году.

В здании лицея проводят ремонт. В настоящее время ремонт кабинетов физики и химии уже завершается. Работы выполняли для того, чтобы в помещениях можно было разместить центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста». Директор лицея Хударова Татьяна рассказала, что специализированное оборудование уже доставлено в лицей. Спикер также отметила, что цветовое оформление кабинетов было выполнено в соответствии с рекомендациями брендбука.

Заместитель Главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина особое внимание уделила теме оборудования трактородрома лицея. На базе заведения проходят обучения не только лицеисты, но жители округа. Участники мероприятия также обсудили способы реализации ремонта дорожного покрытия на территории вблизи лицея.

В свободное время учащиеся лицея плетут маскировочные сети, потребность в которых постоянно высокая в зоне спецоперации. Им помогают родители и учителя. Заместитель Главы муниципалитета переняла их опыт плетения. Мастер-класс провели в завершении встречи.