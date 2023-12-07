Лицей № 1 в подмосковном Солнечногорске готовится к капитальному ремонту

Уже в январе следующего года рабочие приступят к капитальному ремонту здания лицее № 1 имени Александра Блока в подмосковном Солнечногорске. Работы проведут по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентской программы.

«С января у нас здесь активные работы должны начаться. И к 1 сентября, чтобы у нас все работы были полностью завершены. Тот успешный опыт, который мы приобрели в ходе предыдущих капитальных ремонтов, мы будем интегрировать в ходе ремонта в этом здании», — прокомментировал глава муниципалитета Константин Михальков.

В настоящее время при участии администрации округа, управления образования и руководства лицея приняты решения по вопросам размещения, трансфера и питания учащихся. Так, часть классов будет временно обучаться в Доме творчества «Буревестник» по ул. Красная д. 176 и в деревне Толстяково, часть распределят в СОШ № 2 и СОШ № 4, остальная часть классов распределяется в СОШ Солнечная.

Также известно, что лицею выделено 6 автобусов, которые будут осуществлять трансфер детей. В каждом автобусе всегда будет сопровождающий взрослый со списком детей (из числа педагогов). Горячее питание в столовой будет организовано в МБОУ СОШ № 4 и МБОУ СОШ Солнечная, для остальных школ будет организована доставка питания.