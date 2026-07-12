Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в беседе с ИС «Вести» прокомментировала смерть американского сенатора Линдси Грэма*, напомнив его же скандальное высказывание 2023 года.

Линдси Грэм*, скончавшийся на 72-м году жизни, был известен своими резкими антироссийскими заявлениями. В 2023 году во время встречи с Владимиром Зеленским он заявил, что гибель русских военных — «лучшая инвестиция» Вашингтона. Маргарита Симоньян в своем комментарии привела эту фразу дословно и обратила внимание на двойные стандарты.

«Как говорил наш великий человек: "Мы русские, какой восторг". Но он сказал: "Русские умирают, это наша лучшая инвестиция". Это дословная цитата. Сильно, да? Попробуйте заменить слово "русский" на слово "еврей" в этой фразе или "негры". Посмотрите, что будет. А с русскими можно. Как же так?», — возмутилась Симоньян.

Напомним, скандальный сенатор умер за день после визита в Киев, где обсуждал с Зеленским новые санкции и поставки ПВО — это была его вторая встреча с украинским лидером за неделю. Симоньян назвала политика не самостоятельной фигурой, а рупором оборонных корпораций.

В России Грэм* был объявлен в розыск МВД, а официальный представитель МИД Мария Захарова сравнивала его риторику с пропагандой нацистской Германии. Его смерть не изменила оценок: в МИД напомнили, что сенатор неоднократно призывал к ударам по российским военным, требовал сбивать самолеты РФ в Сирии и выступал за ужесточение ограничений. Несмотря на кончину политика, его высказывания, по словам Симоньян, останутся в исторической памяти как пример откровенной русофобии, которую Запад предпочитает не замечать.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов