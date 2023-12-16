Лицо 55-летней Валерии случайно показали без ретуши в шоу «Дуэты»

В соцсетях звезды кажутся идеальными: подтянутое и свежее лицо, спортивная фигура и светский лоск, который появляется у узнаваемых знаменитостей. Не стала исключением и Валерия (Алла Перфилова), которая показывает в личном блоге свое увлечение йогой, демонстрируя безупречную растяжку и завидную молодость.

Однако в жизни звезды не такие безупречные, как показывают в Сети. Недавно это подтвердилось в шоу «Дуэты», где Валерию на несколько секунд оставили без ретуши и дополнительных фильтров, пишет портал «Дни.ру» со ссылкой на канал Россия-1.

Певица спела с Александром Маршалом, который не мог оторвать от нее взгляда. Однако без ретуши и зрители невольно засмотрелись: на лице 55-летней артистки были морщины-марионетки и микроскладки у глаз и носа. Как на зло в этот момент Валерию показывали крупным планом. Впрочем, обозреватели уверены, что такая случайность не оттолкнет поклонников: они любят звезду за талант и рвение к творчеству.