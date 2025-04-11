Лицо Ефремова приобрело новые черты после тюремного опыта

Физиогномист Юлия Чуприкова в беседе с gazetametro.ru оценила , как изменилась внешность и поведение актера Михаила Ефремова, освобожденного по УДО из колонии.

По словам Чуприковой, у Ефремова было много переживаний: такой вывод она сделала из-за глубины морщин, которые стали ярче на лице актера. По ее словам, заломы буквально «выдавлены» временем.

Физиогномист отметила, что у Ефремова стала четкой линия от уголков глаз к щекам — это маркер усталости и эмоционального напряжения. На правой стороне также виден залом на правой стороне, отвечающий за левое полушарие мозга. Это может указывать на продолжительное включение логического мышления.

Отметила эксперт и углубленную носогубную складку у уголков губ, что также указывает на прагматизм и логику. Вероятно, актер вместе с адвокатом долгое и напряженное время продумывали путь к освобождению.

Также, по словам Чуприковой, у Ефремова могла быть печаль за будущее и попытки самоутвердиться. Это уже про базовые качества актера, исходя из его внешних данных.

«У него прямая линия роста волос и прямая линия бровей — это о людях, которые все просчитывают. Но если планы рушатся, они склонны себя накрутить и уходить в печаль», — оценила эксперт.

Таким образом, как заключила Чуприкова, тюрьма усилила рациональные черты Ефремова, но при этом сохранив творческую натуру. По ее словам, знаменитость еще может оказаться полезным через искусство, но будет иметь за душой груз печального опыта.

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