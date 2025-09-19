Лицо опухло и волдыри: юмористке стало не до шуток после уборки дома

Известная юмористка из Южной Кореи Ким Ен-хи оказалась в больнице из-за аллергической реакции. Причиной стала уборка в пыльном шкафу, вызвавшая отек лица и другие неприятные симптомы. Об этом пишет Chosun Biz.

Корейская юмористка Ким Ен-хи была вынуждена обратиться за медицинской помощью из-за внезапно проявившейся аллергии. По информации источника, причиной неприятного инцидента стала уборка, проведенная ею в запыленном платяном шкафу.

Со слов Ким Ен-хи, после наведения порядка ее лицо сильно отекло, появилось чувство жжения и нестерпимый зуд. Она также поделилась с подписчиками фотографией, на которой видно, как сильно распухло ее лицо. Помимо прочего, у юмористки образовались пузырьковые высыпания в области подбородка.

Прибыв в медицинский пункт, она получила необходимую помощь. Врачи сделали инъекцию антигистаминного препарата, поставили капельницу и назначили медикаментозное лечение.

