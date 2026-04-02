Экзамен у работодателя: как изменится учеба в колледже с 1 сентября

С 1 сентября в России начнет работать новая модель среднего профессионального образования — выпускные экзамены у студентов колледжей смогут принимать работодатели. Об этом сообщает « Парламентская газета » по итогам обсуждения в Совете Федерации.

Речь идет о программе «Профессионалитет», которая предполагает тесное сотрудничество учебных заведений и предприятий. Компании будут участвовать в подготовке кадров: разрабатывать учебные программы, предоставлять оборудование и оценивать навыки студентов на демонстрационных экзаменах.

Сейчас система уже действует в пилотном формате: создано более 500 образовательных кластеров в 60 регионах, а в ближайшее время их число планируют увеличить. По данным Минпросвещения, около 66% вакансий в стране уже закрываются выпускниками колледжей — это почти 6 млн человек ежегодно.

Также вводятся новые правила поступления: абитуриенты с целевыми договорами от работодателей получат приоритет при зачислении. Колледжи смогут открывать собственные микропроизводства и направлять доход на развитие учебной базы.

При этом эксперты отмечают и проблемы: часть выпускников не идет работать по специальности, а работодатели сталкиваются с трудностями адаптации молодых сотрудников. Среди предложений — наставничество, дополнительные меры поддержки и даже финансовые стимулы от компаний.

