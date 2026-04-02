Поезда без границ: Россия и Белоруссия запустили прямые электрички

Между Россией и Белоруссией начали курсировать прямые пригородные поезда — маршруты связали Смоленск с Оршей и Витебском. Об этом сообщили в Минтрансе в рамках празднования Дня единения народов двух стран.

Главное нововведение — отсутствие пересадок. Время в пути заметно сократилось: дорога из Смоленска до Витебска теперь занимает около двух часов вместо прежних пяти, до Орши — примерно 1 час 40 минут. По оценкам, за три года новыми маршрутами воспользуются около 110 тысяч пассажиров.

Перевозки выполняет Центральная пригородная пассажирская компания. Поезда будут ходить ежедневно, а в пиковые дни — до трех раз в сутки. На линиях уже работают современные составы, а в перспективе планируется запуск «Ласточек» и «Финистов».

Как отметил глава Минтранса Андрей Никитин, запуск маршрутов — важный шаг к созданию единой транспортной системы Союзного государства и развитию туризма. Также синхронизированы расписания с поездами дальнего следования и унифицированы льготы — скидки будут действовать на всем маршруте для пассажиров обеих стран.

В дальнейшем географию таких перевозок планируют расширить: рассматриваются маршруты из Псковской и Брянской областей в города Белоруссии.

