Инфаркт и инсульт: диетолог раскрыла, чем оборачивается тихий холестерин

Врачи не зря называют повышенный холестерин тихой угрозой. Он годами сидит в организме незаметно, не болит и не беспокоит, чтобы в один момент выстрелить серьезными проблемами со здоровьем. Диетолог Анна Белоусова в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснила : человек может годами не подозревать о проблеме, пока не пройдет диспансеризацию или не столкнется с последствиями — атеросклерозом и сосудистыми катастрофами.

По ее словам, симптомы появляются только тогда, когда процесс зашел далеко. Если пострадали сосуды сердца — развивается ишемическая болезнь с болями за грудиной, одышкой и сбоями ритма. Если атеросклероз добрался до головного мозга — возникают головные боли, проблемы с памятью и вниманием, а главное — резко вырастает риск инсульта. Когда страдают артерии ног, появляется перемежающаяся хромота: человек вынужден останавливаться через каждые сто метров из-за боли. Лишь изредка при экстремально высоком холестерине появляются внешние признаки — желтоватые бляшки вокруг глаз или узелки на сухожилиях. Но в подавляющем большинстве случаев единственный способ все узнать — сдать кровь на липидный профиль.

Дальше — список того, к чему приводит запущенная ситуация. Атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркт, инсульт, желчнокаменная болезнь. И тут есть важный нюанс, который многих удивит. Анна Белоусова обращает внимание: вклад пищевого холестерина в развитие атеросклероза не превышает 15–25 процентов. Остальное — холестерин эндогенный, который вырабатывает сам организм. Его рост может быть связан с болезнями печени (например, жировой гепатоз у людей с лишним весом) и даже с хроническим стрессом. Существует понятие «стрессовый холестерин»: вегетарианец, который вообще не получает холестерина из еды, все равно может иметь высокие показатели на фоне постоянного нервного напряжения.

Что касается продуктов, то в 2013 году ученые реабилитировали молочные жиры: сливочное масло и молочка при разумном потреблении клинически значимой роли в росте «плохого» холестерина не играют. А вот чего действительно стоит опасаться, так это жирного мяса (особенно свинины, утки, гуся), субпродуктов и частей для холодца, колбасных изделий, яичных желтков, трансжиров и промышленной выпечки. Любопытный факт: в телятине холестерина больше, чем в говядине, потому что в растущем организме животного его содержание в мышцах выше. А вот морская жирная рыба, несмотря на собственное высокое содержание холестерина, рекомендуется к употреблению два раза в неделю — благодаря омега-3 она сама же помогает его снижать.

По ее мнению, способов нормализации два, и решение принимает только врач. Где-то достаточно коррекции образа жизни, где-то требуются лекарства. Но основа в любом случае одна: питание, физкультура и отказ от вредных привычек. Современные исследования показывают впечатляющие цифры: диета из растворимой клетчатки, ненасыщенных жиров, орехов и бобовых может снизить уровень ЛПНП примерно на 35 процентов всего за месяц. Плюс регулярные аэробные нагрузки повышают «хороший» холестерин, а отказ от курения убирает повреждения стенок сосудов, за которые цепляются бляшки. Алкоголь и сигареты разгружают печень, улучшают жировой обмен и повышают устойчивость сердечно-сосудистой системы.

Медик подчеркнула, что в тех местах, где традиционно едят много жирной животной пищи при дефиците клетчатки (например, в Средней Азии), риск действительно выше. А вот у коренных народов Севера, чей рацион тоже богат жирами, но при этом включает много продуктов с омега-3, значительного скачка холестерина обычно не наблюдается. Так что дело не только в широте, но и в том, что именно лежит на тарелке.

