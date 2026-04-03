Водонапорная башня рухнула в российском регионе

В поселке Палех Ивановской области обрушилась водонапорная башня — основной источник водоснабжения. Об этом сообщает администрация Палехского муниципального округа.

Из-за аварии часть жителей осталась без воды. Власти оперативно ввели ограничения, а уже спустя более трех часов водоснабжение частично восстановили — в верхней части поселка.

После происшествия было срочно созвано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем утвердили план ликвидации последствий и восстановления системы водоснабжения.

Сейчас на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы. По данным местных властей, все службы переведены на усиленный режим, чтобы как можно быстрее вернуть подачу воды и минимизировать неудобства для жителей.

