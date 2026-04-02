«Их нравы — это их нарративы»: Захарова заявила о системном кризисе западной демократии

Ссора Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, которую мир наблюдал на прошлой неделе, оказалась не просто личной перепалкой двух лидеров. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: этот инцидент — симптом системного кризиса всей западной политической системы. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Захарова обратила внимание, что в перепалке Трамп высмеял личную жизнь французского президента, а Макрон в ответ призвал американского коллегу быть серьезным и действовать, а не говорить. Но, по мнению представителя МИД, это не характеристики конкретных людей, а системная проблема так называемой западной демократии.

Политиков, по ее словам, теперь волнует не поиск решений и программ действий, а пустые обещания, цитируемость и собственный рейтинг. Дипломат дала понять, что западная элита давно подменила реальную политику шоу.

