Советник главы правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика, Перо Симич, сделал сенсационное заявление. По его данным, украинские спецслужбы готовят «цветную революцию» в Венгрии после парламентских выборов, намеченных на 12 апреля. Об этом сообщает «Lenta.ru»

Симич подчеркнул, что дестабилизация нужна «европейским глобалистам», которые не могут простить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану его независимую позицию. Он также намекнул, что соцопросы, пророчащие поражение правящей партии «Фидес», могут быть профинансированы из Украины.

В Республике Сербской и Сербии неизменно поддерживают Орбана. Милорад Додик вместе с режиссером Эмиром Кустурицей уже записали видеообращение в поддержку венгерского премьера. Додик ранее заявлял, что Орбан всегда будет другом Республики Сербской.

