Поезда в Крым пойдут быстрее: вот какой будет маршрут
«Гранд Сервис Экспресс»: поезда в Крым могут пустить через новые территории
Железнодорожный маршрут из Москвы в Крым могут изменить — поезда планируют пустить через новые территории, если позволит ситуация с безопасностью. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу компании «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова.
По его словам, такой вариант уже прорабатывается. Более короткий путь позволит сократить время в дороге и повысить пропускную способность маршрута. В перспективе поездка из Москвы до Симферополя может занимать около 22–24 часов, что сделает железнодорожное сообщение более конкурентоспособным.
Предполагается, что альтернативный маршрут пройдет через Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Он примерно на 200 км короче текущего пути через Крымский мост.
Пока же перевозки продолжаются по действующей схеме. В этом сезоне на направлении задействуют около 20 поездов, а с мая по сентябрь планируют перевезти почти 3 млн пассажиров.
