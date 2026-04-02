Поезда в Крым пойдут быстрее: вот какой будет маршрут

Железнодорожный маршрут из Москвы в Крым могут изменить — поезда планируют пустить через новые территории, если позволит ситуация с безопасностью. Об этом сообщает « Российская газета » со ссылкой на главу компании «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова.

По его словам, такой вариант уже прорабатывается. Более короткий путь позволит сократить время в дороге и повысить пропускную способность маршрута. В перспективе поездка из Москвы до Симферополя может занимать около 22–24 часов, что сделает железнодорожное сообщение более конкурентоспособным.

Предполагается, что альтернативный маршрут пройдет через Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Он примерно на 200 км короче текущего пути через Крымский мост.

Пока же перевозки продолжаются по действующей схеме. В этом сезоне на направлении задействуют около 20 поездов, а с мая по сентябрь планируют перевезти почти 3 млн пассажиров.

