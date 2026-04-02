Русскую кухню стандартизируют: зачем вводят ГОСТ на борщ, щи и другие блюда

В России разрабатывают единый ГОСТ на продукцию русской кухни — в него войдут около 300 традиционных блюд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роскачества Максима Протасова.

По его словам, документ создается совместно с Минпромторгом и экспертами отрасли — в работе участвуют рестораторы, историки и специалисты по национальной кухне. Уже описано около 140 блюд, а итоговый перечень может включать порядка 300 позиций.

Новый стандарт должен систематизировать рецептуры и требования к приготовлению традиционных блюд, чтобы сохранить их аутентичность и повысить качество в ресторанах и производстве.

В перспективе после завершения работы над ГОСТом планируется подать заявку на признание русской кухни культурным наследием на международном уровне — по аналогии с практикой других стран.

