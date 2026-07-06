Невролог Юсуповской больницы Полина Вахромеева в беседе с РИАМО развеяла миф о том, что жевательная резинка способна вызвать паралич лица. По ее словам, обычное жевание не может привести к поражению лицевого нерва — настоящий паралич мимических мышц связан с инсультом, инфекциями или воспалительными процессами, а не с механической нагрузкой на челюсть.

При этом злоупотребление жвачкой, особенно на одной стороне, способно спровоцировать другие неприятные последствия. Среди них — перегрузка височно-нижнечелюстного сустава, боль в области уха и челюсти, щелчки при открывании рта, спазм жевательных мышц и головная боль. Иногда мышечный спазм действительно делает лицо асимметричным, однако к параличу это отношения не имеет. Кроме того, жвачка может повредить временные пломбы, коронки и элементы брекетов, а в редких случаях вызвать аллергию на ароматизаторы, красители и подсластители.

Наиболее опасными симптомами врач назвала отек губ, языка или горла, затрудненное дыхание, крапивницу и резкую слабость — при их появлении нужно немедленно вызывать скорую. Отдельный риск — подавиться жвачкой во время бега, смеха, разговора или лежа. Если же после жевания внезапно возникли слабость половины лица, перекос, онемение или трудности с речью, Вахромеева советует не связывать это со жвачкой, а срочно обращаться за медицинской помощью. Такие симптомы могут указывать на паралич Белла, инсульт или транзиторную ишемическую атаку. Поводом для немедленного вызова врачей также являются неспособность закрыть глаз, слабость в руке или ноге, онемение половины тела, сильная головная боль и одышка.