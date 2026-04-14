«Лицо превращалось в морду пса»: психиатр поделилась историей самого жуткого ребенка в своей практике

Врач-психиатр Лина Лисюк поделилась историей самого необычного пациента в своей карьере. Ребенок, страдающий тяжелой формой шизофрении, полностью утратил человеческую личность, начав идентифицировать себя с собакой, пишет Лента.ру.

Проявления редкого психического недуга

В интервью для популярного YouTube-канала психиатр Лина Лисюк описала случай клинической ликантропии — крайне редкого расстройства, зафиксированного у маленького мальчика. Пациент был убежден, что превращается в животное. Это отразилось на его физическом поведении: ребенок передвигался исключительно на четвереньках, постоянно держал язык высунутым и отказывался принимать пищу со стола, требуя, чтобы еду бросали ему на пол. В ситуациях, когда окружающие не потакали его привычкам, мальчик демонстрировал неконтролируемые вспышки ярости.

Трансформация личности и потеря речи

По словам доктора, заболевание прогрессировало стремительно. Юный пациент жаловался на физические изменения, утверждая, что черты его лица становятся звериными и преобразуются в морду пса. Со временем психическое расстройство затронуло и речевой аппарат: ребенок практически перестал разговаривать, заменив значительную часть слов лаем. Специалист подчеркнула уникальность данного диагноза, отметив, что за последние два столетия в мировой медицине было описано всего около 150 подобных инцидентов.

Прогноз и последствия заболевания

Лисюк с сожалением констатировала, что в данном конкретном случае медицина оказалась бессильна. Личность мальчика была практически полностью разрушена недугом, и достичь состояния ремиссии врачам не удалось. Клиническая ликантропия в сочетании с детской шизофренией привела к необратимым последствиям, полностью вытеснив человеческое сознание пациента животными инстинктами и галлюцинаторными образами.