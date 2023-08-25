Лицо Виторгана изменили с помощью нейросети в сериале «Контакт»

Как сообщает портал «Дни.ру» , Максим Виторган принял участие во втором сезоне сериала «Контакт». Однако, его там довольно сложно узнать. Все дело в том, что над внешностью поработал искусственный интеллект.

Такое решение, принятое создателями сериала, нетрудно объяснить: они и вовсе хотели вырезать персонажа Виторгана, но он играл важную роль. Поэтому на помощь пришли нейросети, которые смогли изменить внешность актера до неузнаваемости.

Хоть Максим Виторган не комментировал спецоперацию и не делал ярких заявлений, все же недавно артиста заметили в компании эмигрировавших коллег. Наверняка, это послужило одной из причин, почему Виторгана попытались «отменить». Да, и ранее актер уже высказывался об отъезде из России, однако, одновременно с этим дал понять, что он не уехал навсегда.