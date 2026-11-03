В колледже «Подмосковье» в преддверии Дня народного единства прошли тематические мероприятия
Мероприятия ко Дню народного единства провели в колледже «Подмосковье»
Фото: [Министерство образования Московской области]
В колледже «Подмосковье» в преддверии Дня народного единства прошли тематические мероприятия. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Так, для студентов организовали квизы «Символы России», викторины «Мой народ, мой регион в большой семье России», диалоговые площадки «Сильная нация — единая страна: наш выбор сегодня», круглые столы «Экономика как опора единства страны».
В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии профессиональных колледжей в регионе. Он отметил, что наблюдается уклон на автоматизацию.