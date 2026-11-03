«Дискотеки больше не будет»: жители Серпухова через суд запретили соседке сдавать дом

Жители улицы Залоги в Серпухове через Московский областной суд добились полного запрета на сдачу соседского дома под шумные праздники и вечеринки, передает REGIONS .

Местные жители месяцами страдали от постоянных грохочущих басов, криков и ночных салютов под окнами: их соседка превратила свои коттеджи в нелегальную площадку для шумных мероприятий. Поняв, что жалобы в инстанции не дают результата, люди решили отстаивать покой через суд.

Судебные тяжбы тянулись долго. Сначала городской суд встал на сторону жильцов, затем апелляция отменила это решение, и только после кассации Облсуд поставил жирную точку. Главным аргументом стало целевое назначение земли — участок предназначен строго под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а не для систематической коммерческой организации массового отдыха.

Юристы называют этот случай важным прецедентом для всего Подмосковья. Алгоритм «фиксация нарушений — обращения в полицию и администрацию — коллективный иск» доказал свою эффективность в борьбе за право на тишину.