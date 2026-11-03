«Дискотеки больше не будет»: жители Серпухова через суд запретили соседке сдавать дом
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Жители улицы Залоги в Серпухове через Московский областной суд добились полного запрета на сдачу соседского дома под шумные праздники и вечеринки, передает REGIONS.
Местные жители месяцами страдали от постоянных грохочущих басов, криков и ночных салютов под окнами: их соседка превратила свои коттеджи в нелегальную площадку для шумных мероприятий. Поняв, что жалобы в инстанции не дают результата, люди решили отстаивать покой через суд.
Судебные тяжбы тянулись долго. Сначала городской суд встал на сторону жильцов, затем апелляция отменила это решение, и только после кассации Облсуд поставил жирную точку. Главным аргументом стало целевое назначение земли — участок предназначен строго под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а не для систематической коммерческой организации массового отдыха.
Юристы называют этот случай важным прецедентом для всего Подмосковья. Алгоритм «фиксация нарушений — обращения в полицию и администрацию — коллективный иск» доказал свою эффективность в борьбе за право на тишину.