Почти 40 подъездов отремонтировали по программе губернатора в Волоколамске
В Волоколамске завершили работы в рамках программы «Мой подъезд»
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Волоколамске завершили работы в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Всего было отремонтировано 39 подъездов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В подъездах в рамках ремонта обновили входные группы, привели в порядок стены, потолки и полы, заменили окна и почтовые ящики. Также отремонтировали освещение и плиточное покрытие.
Программа реализуется с 2016 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В этом году в ее рамках в регионе отремонтируют более 3 тыс. подъездов.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность модернизации наружного освещения.