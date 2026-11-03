Почти 40 подъездов отремонтировали по программе губернатора в Волоколамске

В Волоколамске завершили работы в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Всего было отремонтировано 39 подъездов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В подъездах в рамках ремонта обновили входные группы, привели в порядок стены, потолки и полы, заменили окна и почтовые ящики. Также отремонтировали освещение и плиточное покрытие.

Программа реализуется с 2016 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В этом году в ее рамках в регионе отремонтируют более 3 тыс. подъездов.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность модернизации наружного освещения.