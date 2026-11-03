Энергетики Подмосковья обеспечат надежное электроснабжение в День народного единства

Энергетики Подмосковья вводят дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в День народного единства. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Так, в «Мособлэнерго» с 4 по 5 ноября будут круглосуточно дежурить руководители компании и оперативно-ремонтный персонал. Также будут отменены все плановые ремонтные работы.

Помимо этого, были проверены линии электропередачи, спецтехника и оборудование, усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность модернизации наружного освещения.