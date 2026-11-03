Сыгравшая в сериале «Не родись красивой» Ломоносова показала редкое фото с сыном

lady.mail: звезда «Не родись красивой» Ломоносова показала фото с сыном

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

47-летняя российская актриса Ольга Ломоносова, прославившаяся в сериале «Не родись красивой», поделилась в социальных сетях редким снимком с сыном Федором, пишет Леди.Mail.

Фотография была сделана во время поездки в Великий Новгород. Сыну актрисы девять лет. Ломоносова редко показывает мальчика публике и старается ограждать его от постороннего внимания.

Федору предлагали роли в кино, однако Ломоносова не хочет знакомить ребенка с актерской профессией. По ее словам, «пока достаточно» одной актрисы в семье. Она считает, что сын должен сам выбрать свой путь, когда подрастет, а до тех пор его лучше не втягивать в мир кино.

Ломоносова воспитывает троих детей вместе с 54-летним режиссером Павлом Сафоновым. Помимо сына Федора, у пары есть две дочери — Варвара и Александра.

Ломоносова и Сафонов вместе почти 20 лет. Официально брак они не регистрировали, однако актриса называет Сафонова мужем, а дети носят его фамилию.

Ранее жена Стаса Костюшкина показала редкое фото с 20-летним сыном.

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