Литва намерена лишить Россию гвоздей, швейных игл, кнопок и даже вязальных спиц

Вильнюс предложил в рамках готовящегося Евросоюзом уже 12-го по счету пакета антироссийских санкций запретить экспортировать из ЕС в Российскую Федерацию ряд важных, по мнению местных властей, продукций.

Как пишет EUobserver со ссылкой на документ, под запрет попали гвозди, кнопки, швейные иглы и вязальные спицы. Таким образом, как уверяют литовские власти, удастся серьезно содействовать «разрушению российских промышленных мощностей».

Также Вильнюс предложил включить в 12-й пакет запрет на экспорт в Россию радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом.