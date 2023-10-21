Литва намерена лишить Россию гвоздей, швейных игл, кнопок и даже вязальных спиц
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Вильнюс предложил в рамках готовящегося Евросоюзом уже 12-го по счету пакета антироссийских санкций запретить экспортировать из ЕС в Российскую Федерацию ряд важных, по мнению местных властей, продукций.
Как пишет EUobserver со ссылкой на документ, под запрет попали гвозди, кнопки, швейные иглы и вязальные спицы. Таким образом, как уверяют литовские власти, удастся серьезно содействовать «разрушению российских промышленных мощностей».
Также Вильнюс предложил включить в 12-й пакет запрет на экспорт в Россию радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом.
«Евросоюз предпочитает верить в сказки о том, что его существующий санкционный режим наносит вред России», - приводит издание комментарий одного из отмечает один из дипломатов ЕС, пожелавшего сохранить инкогнито.