Литва закрыла свою границу с Белоруссией

Прибалтийское государство в одностороннем порядке приняло решение перекрыть движение, осуществлявшееся через пропускной пункт Мядининкай на границе с сопредельным государством.

Как сообщила пресс-служба пограничного комитета Белоруссии, причины,. побудившие литовские власти поступить подобным образом, официальный Вильнюс Минску до сих пор не предоставил. На пункте пропуска с белорусской стороны начал скапливаться следовавший на литовскую территорию автотранспорт.

«Сегодня в 13.00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта пропуска Каменный Лог)», — говорится в аккаунте в соцсетях белорусского погранведомства.

В то же время там добавили, что Белоруссия со своей стороны готова и продолжает без ограничений впускать на свою территорию как граждан Литвы, так и различные транспортные средства.