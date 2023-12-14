Литва запретила новый фильм Миядзаки, заподозрив прокатчика в связях с Россией

Новое творчество Хаяо Миядзаки ждали его фанаты по всему миру. Интерес подогревали слухи, что этот проект станет последним в карьере японского режиссера. Премьера полнометражного аниме «Мальчик и птица» состоялась во многих странах: показали новинку и в РФ. Именно это не понравилось кинопрокатной организации в Литве.

Как пишет ТАСС, литовские кинопрокатчики недовольны, что шедевр японского мастера посмотрели россияне, ведь правообладателем является французская компания Goodfellas. Франция присоединялась к санкциям против России, которые также затрагивали кинобизнес, но почему-то фильм Миядзаки допустили.

«С решением кинотеатров отказаться от показа [мультфильма] "Мальчик и птица" солидарны и другие участники кинорынка: литовские прокатчики, продюсеры», — сообщила организация кинотеатров и кинопрокатчиков Литвы.

По некоторым данным, Goodfellas продала права на показ мультфильма в РФ и странах Балтии. Латвия приобрела право на показ у Эстонии, в фирме Artgene. Но теперь демонстрация кинохита «Мальчик и птица» может вовсе не состояться.

Отметим, что фильм Миядзаки претендует на премию «Оскар».