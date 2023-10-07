Ливанская «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля

В исламистском движении пообещали незамедлительно открыть второй фронт, если израильские военные ЦАХАЛ начнут наземную операцию в секторе Газа. Как сообщается в ливанских соцсетях, данное заявление лидеров «Хезболла» прозвучало на фоне начала заседания в Израиле совета безопасности страны.

В это же время в пабликах сообщается, что к южным границам Сектора Газа выдвинулись первые танковые подразделения.

Ранее лидер ХАМАС заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.

В это самое время по соцсетям распространяются кадры, на которых палестинцы встречают боевиков ХАМАС как освободителей. Израильтяне в панике покидают свои дома. Улицы столицы Израиля Тель-Авива абсолютно пусты, ни единой живой души. К настоящему времени известно о 141 погибшем палестинце, не менее 40 военных Израиля убиты, порядка 740 ранены, количество захваченных в плен и в заложники израильтян уточняется.