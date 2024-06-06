Ливень, гроза и ветер: ухудшение погодных условий прогнозируется в Подмосковье в ближайшие часы

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе местами пройдут ливни, грозы, а порывы ветра усилятся до семнадцати метров в секнуду.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Московской области до десяти часов вечера.

В ведомстве напомнили, что во время дождя и сильного ветра нужно быть предельно внимательными, особенно при переходе проезжей части.