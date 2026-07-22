Ливень повалил дерево на Французском проспекте и обесточил районы Одессы

Мощный утренний ливень снова парализовал Одессу. Улицы превратились в бурные потоки, затопив проезжую часть, подземные переходы и остановки общественного транспорта. Коммунальным службам пришлось экстренно перекрывать движение сразу на нескольких магистралях. Об этом пишет « Блокнот Одесса ».

Из-за подтопления временно ограничен проезд по Балковской в районе автовокзала — от улицы Маловского до Праведников мира. Закрыты участки Приморской, Французского проспекта и Среднефонтанской. На Французском проспекте, 34, бригады убирают упавшее дерево. Спецтехника работает на улицах Инглези, Академика Филатова и Люстдорфской дороге. В нескольких районах зафиксированы массовые отключения электроэнергии.

Стихия ударила и по рынку «Седьмой километр». Вода подошла вплотную к павильонам, площадки пришлось закрыть — продавцы и покупатели не могли попасть внутрь. Тяжелым испытанием ливень обернулся для пассажиров общественного транспорта. Горожане показали старые маршрутки со сквозными дырами в корпусах и протекающими крышами. Пассажиры возмутились, что проезд за 25 гривен приходится оплачивать в ржавом корыте, и задались вопросом, почему тариф растет быстрее, чем обновляется подвижной состав. Реакции от чиновников пока нет.

К настоящему моменту дождь стих, коммунальные службы продолжают откачку воды и расчистку дорог. Очередное подтопление воспринимается особенно остро после трагедии 30 сентября 2025 года, когда в результате рекордного ливня погибли десять человек, включая ребенка. Тогда пять членов одной семьи оказались заблокированы водой в цокольном помещении дома в переулке Сергея Эйзенштейна.

После той катастрофы эксперты вновь указали на критический износ городской ливневой канализации: забитые коллекторы, хаотичную застройку и полное отсутствие модернизации. Система находится на балансе города с 2013 года, однако за 13 лет ни одного капитального ремонта проведено не было. Каждый новый ливень доказывает, что обещания властей так и остались словами, а хроническая коммунальная проблема уже угрожает не только имуществу и транспорту, но и человеческим жизням.