Ляйсан Утяшева погрузилась в Северный Ледовитый океан, поборов свой давний страх

Звезда поделилась с поклонниками значимым событием в ее жизни. Раньше она не решалась на подобные поступки, но «ушла в омут с головой», о чем ни разу не пожалела. Об этом сообщает портал «Дни.ру»

Жена Павла Воли вместе с ведущим отправились на семейных отдых в Териберку. Несмотря на каникулы, Утяшева не откладывала надолго постинг в социальные сети. В связи с этим, фанаты были в курсе всех ее путешествий. И в одной из своих публикаций модель решилась на откровения.

Она рассказала, что смогла побороть свой страх и исполнить давнюю мечту. Погрузившись на семь метров в Северный Ледовитый океан, Утяшева словно оказалась в совершенно другом мире. Павел Воля ранее заявлял, что его супруга панически боится холодных температур воды и глубины. Но этот раз показал Утяшевой, что все не так страшно.