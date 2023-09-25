Ляйсан Утяшева рассказала о каше, которая поможет поддерживать красоту

Как пишет портал «Дни.ру» , спортсменка выбирает для завтрака особую крупу, поскольку каша из нее приносит не только пользу, но и удовольствие.

На странице в своих социальных сетях Ляйсан Утяшева поделилась списком продуктов для этой осени. Среди них оказалась амарантовая крупа. Наверняка звучит как что-то незнакомое и сложное для приготовления, но спортсменка поспешила убедить в обратном, рассказав о рецепте.

Как выяснилось, потребуется только сама крупа и специи. По словам Утяшевой, нужно лишь довести воду до кипения, засыпать амарант и варить его примерно 30-40 минут. Такой универсальный рецепт даже записывать не нужно. Но если захочется чего-то более изысканного, то в сети можно найти и другие варианты приготовления.