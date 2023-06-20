Лянка Грыу заявила, что американские отцы активнее участвуют в жизни детей

Актриса уехала в США и заметила, что в воспитании ребенка американский и российский отцы несколько отличаются. Об этом сообщает «Газета.ру»

В своем личном блоге Лянка Грыу поделилась своими впечатлениями об американских родителях, а в частности – о мужчинах в семье. Согласно ее словам, в Штатах распространено понятие «присутствующего папы». По наблюдениям актрисы, в Нью-Йорке можно заметить большое количество мужчин, играющих со своими детьми.

Каждый из них принимает активное участие в воспитании. И, как отмечает Лянка Грыу, не только она, но и ее друзья могли лишь мечтать о таком детстве. Однако ситуация на сегодня стала лучше, если говорить о Москве. Молодое поколение начало все чаще включаться в процессы ухода за ребенком.