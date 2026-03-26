Любая «химия»: секрет защиты от клещей от эксперта МГУ
Биолог рассказал, как защитить себя от укуса клеща
Специалист кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с РИА Новости подчеркнул, что репелленты остаются самым действенным средством в борьбе с укусами клещей.
По словам ученого, разнообразие таких средств огромно, и при правильном использовании эффективно каждое из них.
«Что касается алгоритма того, как себя обезопасить от укуса, здесь все достаточно просто и понятно. Наиболее эффективно работают репелленты — это вещества, отпугивающие клещей. Их сейчас можно приобрести колоссальное разнообразие, все они работают. Главное, пользоваться ими согласно инструкции», — пояснил Марьинский.
Эксперт добавил, что для усиления защиты важно соблюдать механические меры предосторожности: нижнюю часть брюк обязательно заправлять в носки, а также наносить отпугивающие составы на одежду, покрывающую верхнюю половину тела.
