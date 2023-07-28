«Любая ошибка может быть роковой»: зачем нужно регламентировать работу священников-блогеров

Деятельность клириков РПЦ, ведущих активную деятельность в Сети, может быть регламентирована, сообщает ТАСС. Член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий заявил, что такой подход к деятельности священников-блогеров будет «признанием того, что их позиция не противоречит общецерковной».

По словам епископа, служители церкви не всегда ведут блоги с благословения церковного руководства. А некоторые из них «не осуществляют церковную миссию, а самовыражаются».

Протоиерей Русской православной церкви Константин Харитонов поддержал инициативу. По его мнению, одобрение такой деятельности церковью гарантирует, что клирики-блогеры не искажают православное учение.

«Общаться и учить жизни — немного разные действия. Общаться можно и без благословения, а вот выступать рупором Церкви надо не только с благословения, но и с духовной мудростью, с советом и с рассуждением», — рассказал священник в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также собеседник отметил, что клирики, которые ведут блоги в интернете без одобрения церкви, могут серьезно навредить окружающим.

«Такая самостоятельность может привести ко многим проблемам и страшным последствиям. Надо регламентировать всех, кто выступает в качестве священника, врача, психолога. Любая ошибка таких блогеров может быть роковой», — добавил отец Константин.

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